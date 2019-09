Un spectacle gnaoua haut en couleur à Strasbourg

Une troupe composée de jeunes musiciens franco-marocains a livré une belle prestation de musique granoua, jeudi soir au Palais de l'Europe à Strasbourg, dans le cadre de la Semaine autour du Maroc (23-28 septembre).

Dans une ambiance festive, la troupe a gratifié l'assistance d'un spectacle époustouflant qui rend hommage à un art ancestral hérité de génération en génération et qui ne cesse de faire des adeptes de par le monde.

Composée de jeunes artistes, membres de l'Association Dakka marrakchia, la troupe a interprété de célèbres chansons gnaoua comme Baba Mimoune, Lalla Aicha, Bambara... Hajhouj, crotales gnaouas et différents instruments de percussion ont été savamment utilisés pour créer une fête marocaine purement granouie en pleine ville de Strasbourg et au sein de l'une de ses institutions les plus emblématiques: le Palais de l'Europe.

Les artistes ont égayé la soirée aussi par des prestations de Dakka marrakchia, dans une ambiance où la musique et le sens d'humour ont été les maîtres-mots. Une véritable symbiose s'est vite installée entre les musiciens et le public, qui a applaudi chaleureusement les artistes pendant toute la soirée, en signe de reconnaissance de leur talent et de leurs efforts pour faire connaître la musique gnaoua à Strasbourg, en Alsace, dans toute la France et ailleurs.

"Cet art nous a été légué par nos parents et nos grands-parents et notre participation à cette soirée constitue un hommage à l'art et au folklore marocain", a déclaré, à la MAP, Seddik Mouaziz, président de l'association. Selon lui, le grand souci des membres de l'association consiste à perpétuer cet art et le transmettre aux générations montantes, comme étant partie de la culture et de l'identité marocaines.

Dans le cadre de cette semaine culturelle et économique, deux ateliers culinaires autour du conte ont été organisés au profit des résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Korian l'air du temps" ainsi qu'au profit d'un groupe d'enfants du centre socio-culturel l'Escale à Strasbourg. Ces deux ateliers ont été animés par l'artiste, écrivaine et conteuse marocaine établie à Paris Halima Hamdane.

Le programme de cette semaine culturelle et économique autour du Maroc comprend notamment des projections cinématographiques, des expositions ainsi que des soirées artistiques. Cette semaine a été clôturée en apothéose samedi par une soirée musicale marocaine ouverte au public.