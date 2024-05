Un show somptueux de Crystal Winds

La troupe "Crystal Winds" a gratifié, lundi au jardin Jnane Sbil, le public de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, d’un spectacle somptueux alliant flûtes et musiques sacrées.



La troupe artistique, composée de l’artiste français Loup Barrow (Cristal Baschet) et des artistes indiens J.A. Jayant (Flûte Carnatique) et Kishore (Mridangam), a émerveillé les festivaliers venus nombreux avec des mélodies complexes et rythmiques de la musique classique indienne.



Le concert de Crystal Winds a transporté le public dans un voyage sensoriel unique où l'harmonie entre les deux traditions artistiques a prouvé que la musique, quelle que soit son origine, peut transcender les frontières et favoriser la cohabitation et le vivre-ensemble.

Les mélodies douces et envoûtantes de la bansuri se sont entremêlées aux sonorités cristallines du Cristal Baschet, créant ainsi une symphonie inédite qui a vite charmé l’audience.



Dans une déclaration à la MAP, Loup Barrow a mis l'accent sur sa collaboration avec J.A. Jayant, un flûtiste indien et star "avec qui, on écrit une musique un petit peu originale qui puise ses sources dans la musique classique indienne".

"Je vais jouer d'un instrument rare qui s'appelle le Cristal Baschet. Ce sont des archets en verre, on joue les doigts mouillés", a-t-il expliqué.



De son côté, Jayant a souligné que ce spectacle est une convergence de deux instruments, à savoir le cristal Baschet et la flûte indienne, qui est une flûte en roseau.

Evoquant sa participation à la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, il a fait savoir qu’il s’agit d’une expérience très singulière.



Née en février dernier lors du célèbre Sacred Spirit Festival de Jodhpur, cette incroyable rencontre musicale a connu une nouvelle fois la fusion de la flûte bansuri avec l'un des instruments de musique les plus insolites du XXe siècle: le Cristal Baschet.



Loup Barrow est l'un des rares musiciens à jouer du Cristal Baschet, un instrument chromatique conçu par les frères Baschet en 1953. Constitué de tiges de verre caressées par les doigts, ses ondes acoustiques s'entrelacent de manière éthérée avec les méandres de la flûte bansuri.



Cette nouvelle édition du festival met à l’honneur l’Espagne grâce à une programmation, des spectacles et fusions d’artistes des deux pays, témoignant des liens historiques et d’amitié qui lient la péninsule et le Maroc pour un futur meilleur.



Fidèle à l’esprit de Fès, cette édition propose une programmation éclectique ouverte aux cultures et spiritualités du monde réunissant des musiciens de renom comme la grande star de la musique soufie Sami Yusuf, le flamenquiste virtuose Vicente Amigo, ainsi que des créations musicales originales à l’instar de Yatra-Safar qui promet un voyage spirituel des palais du Rajasthan aux portes de l’Andalousie ou encore le concert Stabat Mater, dirigé par le Maestro Paolo Olmi.



Le festival accueille de même le Gospel Philarmonic Experience, réunissant la grande diva américaine Kim Burrell, accompagnée par l’Ensemble Orchestral contemporain dirigé par Pascal Horecka.