Un séisme de magnitude 5,4 secoue le nord du Maroc

Lundi 10 février 2025 à 23h48, la terre a tremblé au nord du Maroc, semant l'effroi parmi la population. Un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a frappé la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, avec un épicentre localisé à seulement 15 kilomètres de la ville de Ksar El Kebir, a confirmé Nacer Jabour, directeur de l'Institut National de Géophysique (ING).

Le tremblement de terre a été ressenti dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Rabat, Casablanca, Kénitra, Fès et Meknès. L'onde de choc, bien que brève, a suffi à pousser de nombreux habitants à fuir leur domicile dans la panique, redoutant d'éventuelles répliques.

Les premières analyses des sites spécialisés en sismologie avaient initialement estimé la magnitude du tremblement de terre à 4,1, avec un épicentre situé entre Ouazzane et Ksar El Kebir. Toutefois, cette mesure a été rapidement réévaluée à 4,7, puis à 5,1, avant d'être fixée à 5,2, confirmant ainsi la force du phénomène.

Pour l'heure, les autorités locales n'ont pas encore communiqué d'informations sur d'éventuels dommages matériels ou pertes humaines. Toutefois, l'émotion est palpable parmi les habitants des zones touchées, qui restent suspendus aux annonces officielles.

Dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous vous tiendrons informés en temps réel.



Nouvelles mises à jour:



00:55:

L’épicentre du séisme, survenu à une profondeur de 20 kilomètres, a été localisé à 34.954 degrés de latitude Nord et 5.635 degrés de longitude ouest, a précisé l’Institut national de Géophysique (ING).

La secousse, dont l’épicentre a été situé dans la commune de Brikcha, relevant de la province de Ouezzane, s'est produite à 23h48min43 sec, ajoute la même source.

Selon les autorités locales, il n’y a pas eu de dégâts constatés.