Un scientifique chinois inspiré par la pop pour baptiser des araignées

"Araignée ambiance étoilée", "araignée arc en ciel"... Un scientifique chinois a nommé 16 nouveaux spécimens d'araignées en s'inspirant des chansons du très populaire musicien taïwanais Jay Chou, remportant un franc succès sur les réseaux sociaux.



Mi Xiaoqi, professeur à l'Université Tongren, dans la province de Guizhou (sud-ouest de la Chine), a dévoilé sa liste d'araignées dans un article publié en décembre dans le journal académique "Recherche zoologique: diversité et conservation".



Son article est depuis lors devenu viral, avec son hashtag dédié sur la plateforme chinoise de microblogage Weibo qui a été vu plus de 26 millions de fois depuis mercredi.

L'un des arachnides de 3,5 millimètres a été baptisé "araignée ambiance étoilée" en référence à une chanson d'amour du premier album de Chou ("Jay" sorti en 2000).



D'autres s'appellent "araignée arc en ciel", "araignée poing de dragon" et "araignée pardon".

Le musicien taïwanais Chou, âgé de 45 ans, connu pour ses dramatiques balades amoureuses aux tonalités pop, est l'un des artistes les plus populaires de la planète en mandarin, avec plus de 30 millions de disques vendus.



Ses chansons seront donc désormais immortalisées par les noms de bestioles à huit pattes, découvertes récemment par le professeur Mi et deux de ses collègues dans la province chinoise du Yunnan.

L'araignée "code secret" brun-jaune de 2,36 millimètres, tisseuse de toiles, tire son nom d'une chanson d'amour de Chou de 2002 de son album "Les huit dimensions".



"Ne pars jamais, tu es la pièce manquante dans mon univers", disent les paroles de la chanson, qui ne fait aucunement référence au monde des araignées. "Araignée pardon", bestiole poilue marron et blanche, s'inspire de "Jasmin orange commun", l'album de musique le plus vendu en Chine au cours du 21ème siècle selon le livre Guiness des records.

Mi Xiaoqi est un fan inconditionnel de Chou depuis sa jeunesse, explique le média chinois Xinhua.



"Appeler des araignées du nom de chansons de Jay Chou rapproche la recherche scientifique du grand public. J'espère que davantage de personnes s'intéresseront à la recherche scientifique et soutiendront la protection de l'environnement", a-t-il expliqué à Xinhua.



Un astéroïde avait déjà été baptisé Chou en 2011 par des astronomes taïwanais.