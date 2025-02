Un salon met en lumière la culture et le patrimoine du Maroc

La culture, les traditions et le patrimoine du Maroc ont été mis en valeur lors d'un salon intitulé '’Ramadan à travers l'art et la culture’’, organisé dimanche à Cuesmes, près de la ville de Mons (sud de la Belgique).



Cet évènement, tenu à l’approche du mois sacré de Ramadan, à l’initiative de l’Association "Uni’Vers l’Avenir", a mis à l’honneur les produits marocains d’artisanat et de terroir, ainsi que les artisans, en particulier les créatrices marocaines, présentes en force.



Cette première édition a connu la participation d’une soixantaine d’exposants, qui ont présenté divers produits artisanaux, des habits traditionnels et des plats de la gastronomie marocaine, outre une exposition de livres et ouvrages variés ayant lien avec la culture marocaine.



Des ateliers, des activités culturelles et des séquences musicales ont animé les travées de ce salon, qui a consacré un espace à la culture hassanie et au patrimoine des provinces du Sud du Royaume, mis en place en collaboration avec l’Association Ommi, mettant en valeur la richesse culturelle du Sahara marocain, par le biais d’activités, l’installation d’une tente traditionnelle et l’exposition de produits de la région.



Dans une déclaration à la MAP, le consul général du Maroc à Liège et au Grand-Duché du Luxembourg, Abdelkader Abidine, a salué cette initiative qui offre l’opportunité de promouvoir les valeurs nobles du mois béni de Ramadan, notamment la solidarité, le dialogue, la paix et la fraternité, en plus de réunir les membres de la communauté marocaine en Belgique et les citoyens belges pour faire connaître le patrimoine et la culture du Maroc.



Pour Mmes Nasma Ouadini et Najia Bourjal, qui dirigent l’association organisatrice, cette première édition vise à contribuer au rayonnement de la culture et du patrimoine marocains, d’autant plus qu’elle a enregistré un grand nombre de visiteurs, dont des Belges, des Français et des Allemands, affirmant la volonté de l’association d’organiser d’autres événements similaires pour mieux faire connaître la culture marocaine.



Cet événement est destiné également, selon elles, aux jeunes générations de Marocains de Belgique, afin de renforcer leur attachement à la culture, au patrimoine et aux traditions de leur pays d’origine.