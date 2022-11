Un rappeur iranien arrêté risque la peine de mort

Irene Cara



L'ancienne pop star américaine Irene Cara est morte à l'âge de 63 ans, a annoncé son agente. L'actrice et chanteuse Irene Cara, lauréate d'un Oscar et d'un Grammy, s'est fait connaître lors des années 80 avec plusieurs chansons dont "What a feeling" et "Fame". "Veuillez partager vos pensées et vos souvenirs d'Irene", a indiqué samedi Judith Moose dans un tweet annonçant la mort de la chanteuse. "Elle était une âme magnifiquement douée dont l'héritage vivra pour toujours à travers sa musique et ses films," a ajouté l'agente de Irene. Cara a été retrouvée morte vendredi dans sa maison en Floride. La cause de son décès n'a pas été révélée. Elle a joué dans plusieurs films, dont "Fame", "Aaron Loves Angela", "City Heat" et "Sparkle".