Un rapatriement qui a tout l'air d'attendre le déconfinement

Le retour des Marocains bloqués à l’étranger à cause de la crise sanitaire du Covid-19 n’est pas pour demain. C’est au moins ce qu’on peut conclure de l’annonce faite par le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, jeudi lors de son passage sur Al Oula et selon laquelle la décision concernant le rapatriement de nos concitoyens sera prise après la réouverture des frontières.

« Leur droit au retour est un droit fondamental », a-t-il souligné avant de préciser qu’« il faut trouver une solution à ce sujet, et nous avons préparé tous les scénarios et une fois les frontières seront réouvertes, ils rentreront ». Et d’avancer cette précision de taille : le rapatriement des Marocains bloqués n’est pas une question logistique, mais une question qui a trait à leur sécurité sanitaire sans donner la moindre idée sur la date éventuelle de cette réouverture des frontières, ce qui augure du fait que le calvaire de ces Marocains pourrait durer on ne sait combien de semaines, si ce n’est de mois alors que d’autres pays comme l’Arabie Saoudite, l’Algérie ou la Tunisie ont fait des pieds et des mains pour ramener les leurs à bon port le plus rapidement possible et sans trop se perdre en d’inutiles circonlocutions ou en d’indicibles digressions et rhétoriques.

Il y a lieu de signaler que cette question a été débattue en conseil du gouvernement tenu jeudi comme l’a précisé le porte-parole du gouvernement, SaidAmzazi , lors d’un point de presse.

Selon lui, « le retour des Marocains bloqués à l'étranger au Royaume doit prendre en considération l’évolution de la situation épidémiologique interne, et ce dans le cadre de l’approche globale adoptée par le Royaume pour faire face à cette pandémie, pour ainsi faire en sorte que ce retour ne constitue un risque ni pour ces personnes, ni pour leur pays ».

Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avait souligné dans une déclaration à la MAP que « le droit au retour est un droit naturel et indiscutable. Or ce qui est évident n'est pas nécessairement approprié dans ce contexte exceptionnel », tout en précisant que « l'opération doit se faire dans les meilleures conditions sans risque pour les bénéficiaires eux-mêmes, ni pour leur pays » et que « le sens de la responsabilité exige d'avoir une vision globale pour gérer au mieux progressivement ce dossier dans ses différentes phases compte tenu des divers aspects, y compris ceux logistique et sanitaire ».

Selon les chiffres avancés par le chef du gouvernement, 27.850 Marocains sont boqués actuellement à l’étranger et le ministère des Affaires étrangères et les Marocains résidant à l'étranger en hébergent 5.700, soit 25 % du total, dans 155 centres et cellules dans les différents ambassades et consulats du Royaume.

Par ailleurs, l’ambassadeur directeur des Affaires consulaires et sociales, Mohamed Basri, a affirmé que les différents départements ministériels conjuguent leurs efforts afin de préparer le rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger et pour que celui-ci soit réussi.

«Nous ne sommes pas insensibles à leurs demandes ni à leur situation, (…) le droit de retour est un droit consacré, indiscutable et naturel. Toutefois, nous ne pouvons pas nous permettre un revers, nous ne pouvons pas faire marche arrière, il faut que nous réussissions ce rapatriement », a déclaré ce diplomate dans une interview accordée à Radio 2M et publiée sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, soulignant que «réussir le rapatriement, c’est principalement relever le défi de la sécurité sanitaire de tous les Marocains, aussi bien ceux qui sont au Maroc que ceux qui seront rapatriés de l’étranger ».

Il a affirmé que « le rapatriement n’est pas une action technique qui se résume à la réquisition ou l’affrètement d’avions, ou encore à l’obtention d’autorisations de survol ou d’atterrissage, c’est une opération complexe qui nécessite l’implication de plusieurs intervenants. On ne doit jamais perdre de vue l’objectif majeur qui a animé la décision initiale, à savoir préserver la santé de nos concitoyens et lutter contre la propagation de la pandémie ». Et d’ajouter que la date du 20 mai est une date importante du fait qu’elle permettra d’avoir une vision claire et les décisions qui seront ainsi prises ou annoncées seront aussi importantes que cruciales à cet égard.

« Le Maroc a décidé que le confinement restera en vigueur jusqu’au 20 mai, il faut que nous attendions. Quelques jours nous séparent de cette date, on doit rester optimistes, rassurés », a-t-il expliqué, rappelant que les citoyens marocains bloqués à l’étranger bénéficieront d’un traitement sur le même pied d’égalité et sans distinction aucune pour leurs rapatriements.

Il a également souligné que les dispositifs d’alerte et de suivi mis en place aussi bien au ministère qu’auprès de nos ambassades et consulats permettent d’avoir un suivi permanent et direct, notamment, des différentes doléances et revendications de nos concitoyens bloqués à l’étranger, concernant leurs conditions de séjour et d’y répondre de manière adaptée.

A ce titre, le patron de la DACS a confirmé qu’en plus d’un contact régulier avec tous nos compatriotes bloqués, les ambassades et consulats prennent en charge l’ensemble des Marocains qui en ont exprimé le besoin.