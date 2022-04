Un programme culturel riche et varié pour la célébration du mois du patrimoine

La Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi a concocté un programme culturel riche et varié, avec une kyrielle d'activités du 18 avril au 18 mai prochain, pour la célébration du mois du patrimoine. A travers cette initiative, la Direction régionale vise à valoriser davantage le patrimoine culturel marocain et à mettre en exergue la richesse et la diversité du patrimoine matériel et immatériel de la région ainsi que ses prolongements civilisationnels. Un communiqué de ladite direction précise que le programme comprend des expositions artistiques et patrimoniales, organisées pour la première fois pour mettre en avant les aspects importants de l'histoire et des archives de la cité ocre, outre la projection de documentaires et de capsules vidéo mettant en relief la spécificité historique et patrimoniale de la région. Au menu figurent aussi six conférences animées par des chercheurs et des experts qui aborderont des thèmes se rapportant à la mosquée de la Koutoubia, à la ville d’Aghmat, à Sidi Rahal et à El Kelâa des Sraghna. L’ordre du jour prévoit également deux séminaires, qui seront axés sur les nouvelles découvertes archéologiques à la grotte de Bizmoune dans la province d’Essaouira et à Aghmat, ainsi que sur les résultats de l’opération de préservation et de valorisation des sites historiques Bab Agnaw et Palais El Bahia. A cette occasion, il sera procédé à la signature de deux ouvrages intitulés "Tribu Mesfioua: le territoire et la société" et "Agdal barani", publiés récemment. Le programme comporte, en outre, la 5è édition de la caravane du patrimoine, qui sera organisée cette année sous le thème "Valorisation du patrimoine et préservation de la mémoire", et fera escale à El Kelâa des Sraghna, Aghmat et Safi, pour faire la lumière sur les potentialités historiques et civilisationnelles dont regorgent ces villes et, partant, asseoir les bases d’un développement culturel intégré à même de contribuer à la dynamisation de l'économie locale. Soucieuse de contribuer à la préservation de la mémoire et de permettre aux générations montantes de mieux découvrir la richesse du patrimoine national, la Direction régionale de la Culture organisera les journées portes ouvertes au profit des élèves des établissements scolaires pour visiter plusieurs sites historiques de la cité ocre, conclut le communiqué.