Un prix national des arts plastiques pour soutenir les innovateurs

Le Prix national des arts plastiques, dont le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, un projet de décret relatif à sa création et à son organisation, vise à soutenir les innovateurs et les inciter à la créativité, notamment les jeunes plasticiens, indique le ministère de la Culture et de la Communication. Ce prix national annuel comprend plusieurs catégories, à savoir; le prix national de la photographie artistique, le prix national de sculpture et le prix national des jeunes plasticiens qui inclut trois prix: le prix de l'excellence, le prix de la distinction et le prix d'encouragement, ajoute le ministère dans un communiqué. L'organisation du prix aura lieu en deux étapes, la première se déroulera sur le plan régional dans le cadre des forums régionaux organisés par le ministère au niveau des directions régionales, alors que la deuxième étape aura lieu entre les lauréats de la première phase. Les jurys seront mis en place au niveau régional pour le prix national des jeunes plasticiens, qui procéderont à la sélection des oeuvres d'art, et au choix des artistes lauréats des trois prix des forums régionaux, et d'autres au niveau national qui seront chargés de choisir les lauréats du prix national parmi ceux ayant décroché les premières places au niveau régional.