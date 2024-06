Un policier sanctionné pour avoir percuté une vache avec son véhicule de service

Un policier qui a tenté d'intercepter une vache en fuite en la percutant avec son véhicule de service dans le sud de l'Angleterre, suscitant une forte indignation jusqu'au ministre de l'Intérieur, a été sanctionné, a annoncé dimanche la police.



L'incident s'est produit vendredi soir, après que la police du Surrey avait été appelée à cause d'une vache aperçue dans un quartier résidentiel de la petite ville de Staines-upon-Thames.



Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias britanniques montrent une voiture de police percutant à deux reprises l'animal, qui finit la tête et le haut du corps coincé sous le véhicule.



Cette scène a provoqué une vague de critiques contre les forces de l'ordre et le ministre de l'Intérieur, James Cleverly, a même réagi sur X.

"Je ne vois aucun besoin raisonnable pour une telle action. J'ai demandé des explications urgentes et complètes", a-t-il affirmé.

Dimanche, la police a annoncé avoir transmis l'affaire à la police des polices, et avoir "écarté du terrain" le policer en cause en attendant la fin de l'enquête.



"J'ai pleinement conscience du désarroi qu'a causé notre gestion de cet incident et m'assurerai qu'il fait l'objet d'une enquête approfondie et sérieuse", a encore affirmé le chef-adjoint de la police du Surrey, Nev Kemp, cité dans un communiqué.



Samedi, la police a expliqué qu'après plusieurs tentatives infructueuses pour capturer la vache et en prenant en compte "la sécurité du public", "la décision avait été prise de l'arrêter en utilisant une voiture".



La vache, âgée de dix mois et baptisée "Beau Lucy", blessée notamment à une jambe, a été examinée par un vétérinaire et a retrouvé son propriétaire. Ce dernier a indiqué à l'agence PA qu'elle "va mieux".