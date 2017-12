Un nouveau film d'animation de Dragon Ball prévu en 2018

Alors que l'évènement japonais Jump Festa bat son plein, la firme Toei Animation a annoncé un nouveau long métrage issu de la licence Dragon Ball. Il s'agira du 20ème long métrage sur cette saga. Pour l'occasion, l'auteur de la série de mangas Akira Toriyama en signera le scénario et supervisera le design des personnages. Le film abordera la question des "Saiyan", la race la plus puissante de l'univers: l'origine de leurs pouvoirs et ce que cela signifie d'être un Saiyan. Ce long-métrage pourrait aussi être l’occasion d’en apprendre bien plus sur les fameuses « Cellules-S » qui jouent un rôle prépondérant pour permettre aux Saiyans de se transformer mais également sur Yamoshi, l’énigmatique « premier Super Saiyan » de l’histoire.

Ce projet est déjà en tournage et vise une sortie japonaise en décembre 2018. Les deux derniers films de la saga étaient sortis dans les salles marocaines, il n'est donc pas impossible que ce nouveau long métrage ait le droit au même traitement. Les fans croisent déjà les doigts.