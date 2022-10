Une soirée de lecture poétique animée par Abdelhamid Jmahri a eu lieu jeudi soir à la galerie Bab Rouah dans le cadre de la 5ème édition des Rencontres photographiques de Rabat, alternant harmonieusement art photographique, musique et poésie autour de la thématique de la "Terre-Mère". Durant cette soirée, présentée par l’écrivain Abdenbi Dchine et à laquelle ont assisté de grandes figures littéraires et nombre d'amis du poète, Abdelhamid Jmahri a récité un florilège de poèmes puisés dans plusieurs de ses recueils, qui ont été entrecoupés d'intermèdes musicaux.



Cette soirée est "un moment de célébration de la langue que j'ai le plaisir de partager avec des poètes et des intellectuels", a déclaré M. Jmahri à la MAP, ajoutant que de tels événements sont "l'occasion de se poser des questions sur l'état des lieux de la poésie au Maroc, de rendre hommage à ses grands noms et de célébrer les apports de nombreuses générations de poètes qui donnent tout son sens à la langue".



Initiée par l'Association marocaine d’art photographique (AMAP), en partenariat avec la Fondation Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Maison de la Poésie au Maroc, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'événement "Rabat, capitale africaine de la culture", organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.



Cette soirée accueille l'un des plus grands poètes du Maroc qui a aussi travaillé dans le secteur médiatique en tant que journaliste, a déclaré à la MAP le président de la Maison de la poésie au Maroc, Mourad Kadiri, ajoutant que c'est l'occasion de mettre à l'honneur Abdelhamid Jmahri en tant que poète et innovateur qui a enrichi la poésie marocaine contemporaine.



Cette rencontre est la première d’une série de trois soirées de lectures poétiques prévues avec Salah El Ouadie, le 14 octobre à la galerie Mohamed El Fassi et avec Aicha Belarbi, le 21 octobre à l’Espace Expressions de la CDG.



Les Rencontres photographiques de Rabat, qui se poursuivent jusqu'au 22 octobre prochain, donnent à voir un riche programme avec diverses activités réparties sur trois galeries phares de la ville de Rabat et regroupant des participants du Maroc, de l'Afrique et d'autres pays du monde.



Né en 1963 à Taourirt, Abdelhamid Jmahri est un écrivain marocain qui compte à son actif plusieurs recueils poétiques et une riche carrière médiatique. Il a travaillé pour le quotidien marocain "Libération" dès 1992, avant de rejoindre le journal "Al Ittihad Al Ichtiraki" dont il est actuellement le directeur de la publication. Il est également un analyste politique qui s'exprime régulièrement sur les questions intéressant l'opinion publique nationale.