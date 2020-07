Un milicien du Polisario rejoint la mère patrie avec armes et bagages

C’est à bord d’un véhicule de service, marque Toyota Land Cruiser que le soldat Baba El-Bachir, du groupe de la 1ère unité de la soi-disant troisième région militaire, a réussi à regagner les unités des FAR en faction au lieu dit Oum Draiga, à l’est du mur de sécurité.

L’intéressé qui a décidé de quitter les rangs de la milice du Polisario, a agi seul. Il a été accueilli côté marocain par les membres des FAR qui l’ont transféré dans une caserne militaire du sud du pays où il a été soumis aux tests d’usage pour détecter une éventuelle contamination au Covid- 19, surtout que les informations en provenance des camps de Tindouf font état de plusieurs cas de contamination, avant d’être envoyé à Rabat où il sera soumis à l’enquête d’usage.

Le ralliement de ce milicien avec véhicule, armes et munitions témoigne de la déception et de la colère des habitants des camps de Tindouf qui vivent dans des conditions atroces de répression, de tortures morales et physiques sous la domination d’une direction dont les membres les privent de toute liberté de s’exprimer ou de circuler et ne cherchent qu’à s’enrichir en détournant, avec la complicité algérienne, les aides internationales qui leur sont destinées.

Rappelons que ces dernières semaines ont été marquées par le ralliement de nombreuses personnes en provenance des camps de Tindouf.