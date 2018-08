Un membre des forces de l’ordre marocaines refuse de saluer le président du préside occupé de Sebta Juan Jesús Vivas fortement critiqué et le policier encensé

La photo d’un policier marocain qui a refusé de saluer le président du préside occupé de Sebta, Juan Jesús Vivas, a fait le buzz sur la Toile.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui a été relayée par les médias de Sebta, l’on voit Juan Jesús Vivas (appartenant au Parti populaire) tendre la main au policier marocain lors de la visite qu’il a effectuée avant-hier à Bab Sebta. Mais ce dernier a refusé de le saluer.

Ce geste symbolique a été fortement apprécié par les internautes marocains. A titre d’exemple, un citoyen marocain a écrit sur Twitter : « Bravo à ce policier marocain qui a su rester digne face aux autorités espagnoles! Que cela serve de leçon à d'autres! ». Un autre a ajouté : « Bravo à ce policier marocain qui fait preuve de patriotisme face au colonialisme espagnol au Maroc ».

Pour sa part, Mohamed Abdelmalik, président du nouveau parti à Sebta « Contigo somos democratos», a critiqué l’attitude du haut responsable du préside occupé. Dans un communiqué de presse relayé par le portail Ceutaeldia, il a affirmé que les responsables de Sebta « manquent de délicatesse » et « sont encore convaincus que les vieux réflexes du protectorat (espagnol au Nord du Maroc) sont encore en vigueur. Mais les temps ont beaucoup changé». Et d’ajouter : « On ne peut pas visiter un poste de douane et fouler une terre étrangère sans qu’il y ait au préalable un travail de préparation ».