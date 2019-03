Un mariage de rêve se prépare pour Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence aurait enrôlé Kris Jenner, pour l’aider à planifier son mariage avec Cooke Maroney. L'actrice oscarisée s’est fiancée au directeur de galerie d'art en février, célébrant son union à venir avec un dîner au restaurant français Raoul's à New York, et offrant aux spectateurs un aperçu de l'«énorme bague» qui lui a été offerte par son petit-ami de 33 ans.

Et si Kris Jenner est sans aucun doute l'une des invités à ses noces, l'actrice américaine aura apparemment un rôle plus concret à lui confier.

«Kris a aidé Jen à trouver des idées pour le lieu, les tenues, la liste d'invités et même ses témoins et demoiselles d'honneur, a déclaré une source au magazine britannique Heat. Elle encourage Jen à y aller à fond dans le glamour et à rendre son mariage le plus bling possible, même si ce n’est pas vraiment le style de Cooke. C’est un type discret, calme et non-hollywoodien, alors il est probable qu’il essaiera d’équilibrer les grands projets de Kris et Jen avec quelques touches plus sobres. Mais la plupart du temps, il les laisse simplement faire.»

La star de Hunger Games est une super fan des Kardashian et a notoirement passé une soirée chez Kris Jenner, à Calabasas. «Pour elle, elle est cette femme d’affaires incroyablement avisée qui a construit la plus grande marque de divertissement et la mère de la famille la plus branchée de la planète, a expliqué la source. Elle regarde la série depuis des années et à ses yeux, elles ne peuvent rien faire qui soit mauvais, il était donc naturel qu’elle demande conseil à Kris sur son mariage.»

Côté robe de mariée, l'ambassadrice Dior, âgée de 28 ans, a récemment été repérée au siège de la maison de couture à Paris, qui pourrait donc avoir l'honneur de concevoir sa robe.