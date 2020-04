Un lot de produits et matériel de stérilisation fourni à la province d'Al Hoceima

La province d'Al Hoceima a reçu, mercredi, un lot de produits et matériel de stérilisation, fourni par le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en vue de renforcer la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Cette initiative vise à soutenir les efforts déployés par les collectivités territoriales de la province dans le but d'endiguer la pandémie du Covid-19.

La province d'Al Hoceima a constitué la dernière étape de cette opération, qui a débuté vendredi dernier et a concerné l'ensemble des provinces et préfectures relevant de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui ont bénéficié d'un total de 16 tonnes de produits de stérilisation et de désinfection.

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avait indiqué, dans une note d'information, que cette opération de distribution de produits et matériel de stérilisation aux collectivités territoriales de la région s'inscrit dans le cadre de l'appui aux efforts visant à lutter contre cette pandémie.

Le conseil régional a alloué plus de 7 millions de dirhams (MDH) à cette opération, en vue de couvrir les besoins de l'ensemble des 146 collectivités territoriales que compte la région en produits, outils et matériel de stérilisation, pour soutenir les efforts déployés par le secteur de la santé.

Cette contribution s'ajoute à une enveloppe de 16 MDH, à raison de 2 MDH pour chaque province et préfecture, allouée par le Conseil pour fournir des denrées alimentaires aux habitants affectés par l'état d'urgence sanitaire, qui seront distribuées prochainement.