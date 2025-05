La connexion du Maroc et de la Mauritanie à leur profondeur sahélo-africaine constitue un levier pour les échanges continentaux et internationaux, ont indiqué, samedi à Nouakchott, les participants au premier Forum économique parlementaire maroco-mauritanien.



La déclaration de Nouakchott sanctionnant les travaux de ce Forum de deux jours, organisé dans la capitale mauritanienne, souligne que les installations portuaires et de transport maritime stratégiques et structurantes, mises en place par les deux pays à la faveur de leur position stratégique, constitueront un "levier prometteur pour les échanges continentaux et internationaux".



Dans ce sens, les deux parties ont exprimé leur confiance dans la capacité du Maroc et de la Mauritanie à s’ériger en un pôle de production et de commercialisation vers le continent africain, leur voisinage européen et leur horizon atlantique ouvert sur l’Amérique.



Elles ont également souligné le potentiel de la région à s'affirmer en tant qu'"espace de prospérité commune et de communication, incarnant les liens de sang, de fraternité et de bon voisinage entre les deux peuples frères, sous le leadership des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani".



A cet égard, le Forum a appelé à l'exploitation optimale et durable des ressources halieutiques importantes dont disposent les deux pays dans le cadre de projets communs compétitifs au niveau international à même de contribuer à la sécurité alimentaire, d’augmenter les recettes en devises et de fournir des emplois décents.



Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, l’accent a été mis sur l'importance de réaliser des investissements et des projets communs dans ces secteurs en vue de valoriser leur potentiel et d'augmenter la productivité à travers l'adoption de méthodes modernes d'exploitation et l'utilisation optimale des engrais agricoles.



Les participants ont, de même, plaidé pour la formation des producteurs et la mutualisation de leurs efforts dans le cadre d'associations et de coopératives, saluant dans ce sens le rôle des associations de la société civile en matière de développement de l'agriculture solidaire et de proximité.



Ils ont, en outre, préconisé des sessions de formation et des missions de terrain, animés par des experts des deux pays, pour l'appropriation des techniques agricoles, la mise à profit des résultats de la recherche pour le développement, ainsi que l'échange d'expertise dans le domaine de la médecine vétérinaire, notamment en termes de formation aux techniques, d'utilisation des médicaments et de campagnes de lutte contre les maladies et les épidémies auxquelles le bétail est exposé.



Concernant la formation, le Forum a appelé à encourager davantage l'accès des professionnels aux instituts, centres de formation et écoles dont disposent les deux pays dans les secteurs concernés, l'objectif étant de contribuer au développement des compétences et au transfert de connaissances et de technologies.



La déclaration de Nouakchott a, par ailleurs, insisté sur l'échange d'expertise par le biais de la formation dans les domaines de la gestion, de la gouvernance, de l'environnement des investissements, des procédures administratives, de l'appui aux investisseurs et aux initiatives privées, ainsi que la facilitation de la circulation régulière des personnes et des biens.



Le Forum parlementaire économique mauritano-marocain, dont la séance d’ouverture a été coprésidée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de l’Assemblée nationale de la Mauritanie, Mohamed Bamba Ould Meguett, a réuni des parlementaires, ministres, responsables sectoriels et acteurs économiques des deux pays.



Il vise à favoriser l’échange d’expertise et de bonnes pratiques, à renforcer la coopération trilatérale en impliquant d’autres acteurs africains et internationaux, et à construire des partenariats durables à travers une approche intégrée réunissant les pouvoirs législatif et exécutif ainsi que le secteur privé.