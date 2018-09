Un homme armé tue cinq personnes en Californie avant de se donner la mort

Un homme armé a tué mercredi cinq personnes, dont son épouse à Bakersfield (Californie, ouest des Etats-Unis), avant de se suicider, a-t-on appris de source policière.

"Nous avons six personnes décédées. L'une est le suspect et cinq autres des victimes", a indiqué à l'AFP un policier du comté de Kern, Mark King, évoquant "un possible drame de violence domestique".

Selon des médias locaux, l'homme se serait présenté en compagnie de son épouse dans une société de transport routier, où il se serait querellé avec un autre homme. Après avoir abattu ce dernier, il aurait tiré sur sa femme, puis sur un troisième homme venu voir ce qui se passait.

La police a reçu un premier appel d'alerte vers 17h19 heure locale (00h19 GMT) avant de se rendre sur les lieux des premiers meurtres. "Lorsque les adjoints sont arrivés, ils ont trouvé trois victimes d'une fusillade et le suspect s'était enfui", a déclaré M. King, selon qui l'homme aurait ensuite tué deux autres personnes à un autre endroit de la petite ville, située à environ 150km au nord de Los Angeles.

"A 17h54, le véhicule (du suspect) a été localisé devant un commerce. Le suspect a aperçu le policier qui rentrait dans le commerce et a retourné son arme contre lui", une arme de poing de gros calibre, a poursuivi Mark King, précisant que les policiers étaient en train d'interroger plus d'une trentaine de témoins du drame.

Aucune identité n'a été précisée.

Il s'agit de la 253e tuerie de masse par arme à feu recensée aux Etats-Unis, selon les statistiques.

Par ailleurs, à l'échelle mondiale, 857 millions d'armes à feu sont détenues par des civils (y compris des particuliers, des sociétés de sécurité privées, des groupes armés non étatiques et des gangs). En d'autres termes, 85% des 1 milliard d'armes à feu mondiales sont possédées par des civils, indique l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève qui a étudié la possession d'armes au sein de 230 pays.

Selon le nouveau rapport Small Arms Survey, la prolifération des armes détenues par des particuliers est en hausse. Les pays riches dépassent d'ailleurs sur ce point les pays en voie de développement et les pays en guerre.

Près de 40% de toutes les armes dans le monde sont entre les mains de citoyens américains. Ce dernier rapport montre en outre qu'un milliard d'armes peuvent être dénombrées dans le monde, soit une hausse de 17% au cours des dix dernières années.

D'un autre côté, les organismes d'application de la loi et les services connexes ne possèdent que 2% de l'arsenal mondial, tandis que les stocks militaires ne représentent que 13%. Le rapport Small Arms Survey de 2007 avait révélé qu'il y avait dans le monde 875 millions d'armes à feu civiles, policières, et militaires. 650 millions de ces armes de petit calibre étaient détenues par des civils. Cette proportion a augmenté de 32% depuis 2007.

Bien que les Etats-Unis ne représentent que 4% de la population mondiale, les citoyens américains détiennent 393 millions d'armes, soit près de 40% du volume global. En d'autres termes, cela signifie qu'aux Etats-Unis, on dénombre 121 armes à feu pour 100 habitants. C'est plus que la combinaison des vingt-cinq pays suivants dans le classement. Dix ans plus tôt, les Américains étaient en tête de liste avec 270 millions d'armes, soit 90 armes pour 100 habitants.