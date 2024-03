Un groupe relevé pour la seléction marocaine

Botola Pro D1



La Renaissance de Berkane s’est imposée à domicile sur le Maghreb de Fès par 2 buts à 1, mercredi en match de mise à jour de la 22e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Youssef El Fahli (17e), sur penalty, et Paul Valère Bassène (65e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que Mouhcine Bouriga (56e) a, entre-temps, égalisé pour les Jaune et Noir.

Suite à cette victoire, la RSB se hisse à la troisième place avec 40 points, tandis que le MAS est dixième avec 29 unités.



Beach soccer



La sélection marocaine s’est qualifiée, mercredi, pour les demi-finales de la COSAFA Beach soccer Tournament, organisée en Afrique du Sud, en battant son homologue de la Tanzanie par 2 buts à 0, en match de la troisième journée du groupe B.

Les buts du Maroc ont été l'œuvre de Adnan Oubahri et Amine El Bidouri.

Les hommes d’Oumar Sylla s’étaient imposés lors de la première journée par 5 buts à 2 face au Mozambique, avant de s’incliner 3-2 face à l’Angola.



Jeux africains



Le Maroc a décroché mercredi deux médailles dont une en argent et une en bronze aux épreuves de taekwondo, lors des 13èmes Jeux africains d'Accra, qui se poursuivent jusqu'au 23 mars courant dans la capitale ghanéenne.

La médaille d'argent a été gagnée par Soukaina Sahib (-46kg) alors que sa compatriote Merieme Khoulal (-62kg) s'est emparée du bronze.

Le total des médailles du Maroc lors des Jeux africains d'Accra s'élève jusqu'à présent à 23 : 5 en or, 8 en argent et 10 en bronze.