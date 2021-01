Un front arabe uni contre l'extrémisme et le terrorisme

FL’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme abrite la Semaine arabe pour la sensibilisation aux dangers de l'extrémisme et du terrorisme. Le coup d’envoi destravaux de ladite Semaine a été donné lundi et a été marqué par la remise en question et l’évaluation des plans arabes élaborés depuis que les recommandations ont été soumises au Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, tenu en 2016 à Tunis. Les participants à cette manifestation ont souligné la nécessité de mettre enœuvre les conclusions de la réunion historique duConseil desministres arabes de l'Intérieur, qui a, entre autres, appelé à intensifierles efforts dansle cadre de la coordination arabe afin de lutter contre le discours extrémiste et la propagation du terrorisme dans la société. «Nous saisissons cette opportunité pour saluer les efforts des services de sécurité quisont en première ligne dans ce combat contre le terrorisme», lit-on dans un communiqué de l'Observatoire marocain. «Nous exprimons également notre grande estime aux institutions sécuritaires et aux établissements publics qui ont depuis longtemps adopté une stratégie préventive pour éliminer toute source d’extrémisme et l'avorter avant qu'elle ne se transforme en une machine aveugle qui peut provoquer beaucoup de dégâts», ajoute la même source. «Dans le même contexte, nous affirmons que pour faire face aux idéologies sombres et perfides, nous avons besoin d’un front civil arabe qui fonctionne avec des objectifs et des perspectives bien définis, en partenariat avec les institutions sécuritaires chargées de la mise enœuvre de la stratégie arabe, à travers l'échange de données et d’informations et l'organisation de campagnes de sensibilisation conjointes», souligne-t-on. «Que cette semaine arabe soit une semaine d’évaluation, de renouvellement et de revitalisation du plan arabe, et l’inauguration de ponts de coopération et de coordination entre les établissements publics et les institutions de la société civile,sousle slogan : «Front arabe uni face à l’extrémisme et au terrorisme en partenariat avec la société civile» », conclut ledit communiqué.