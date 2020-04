Un festival virtuel sur YouTube en partenariat avec Cannes, Venise et Berlin

Vingt festivals de cinéma de premier plan, notamment Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, vont participer à un événement virtuel qui offrira gratuitement des films sur YouTube, a annoncé lundi le festival américain de Tribeca, partenaire, dans un communiqué. Le festival “We Are One: A Global Film Festival” (nous sommes un: un festival mondial du film) se tiendra du 29 mai au 7 juin en ligne et proposera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles. Le programme exact n’est pas encore connu. Les organisateurs ont indiqué que le contenu serait un mélange de films nouveaux et anciens.

Initialement prévu du 12 au 23 mai, le festival de Cannes avait envisagé un report à fin juin, mais les autorités françaises ont depuis interdit tous les rassemblement jusqu’à mi-juillet. Ses organisateurs ont indiqué qu’il pourrait prendre de nouvelles “formes”. Les sections parallèles du festival de Cannes ont, elles, annulé leur édition 2020. Une partie du produit du festival sera versée à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’à des associations caritatives ont annoncé les organisateurs.

Les internautes qui se rendront à l’adresse YouTube.com/WeAreOne pour visionner du contenu pour faire, eux aussi, un don à des associations. “On parle souvent du rôle que peuvent jouer les films pour inspirer et réunir les gens par-delà les frontières, pour aider à apaiser le monde”, a commenté la directrice générale du festival de Tribeca, Jane Rosenthal, citée dans le communiqué. “Le monde entier a besoin d’apaisement en ce moment”, a ajouté celle qui a co-fondé le festival avec l’acteur Robert De Niro et l’entrepreneur Craig Hatkoff.