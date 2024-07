"Un été africain" fait son retour au théâtre Riad Sultan à Tanger

Le théâtre Riad Sultan à Tanger a annoncé la programmation culturelle du mois de juillet, avec le lancement de la 2ème édition de l'événement "Un été africain".



Cet événement intervient après le succès de la 1ème édition qui a constitué une expérience plus attractive et enrichissante, mettant en lumière la richesse culturelle et artistique du continent africain, a indiqué un communiqué de l’espace culturel et artistique Riad Sultan.



Cette édition verra la participation de l'Association des artistes sénégalais résidant au Maroc, qui contribuera avec trois concerts, une exposition de trois jours, une parade dans les ruelles de la médina de Tanger, des ateliers, ainsi qu'une discussion sur la culture africaine.



Cet événement, qui se tiendra du 11 au 13 juillet, offrira au public une immersion dans les arts traditionnels et contemporains du Sénégal dans un environnement inspirant et interactif présenté par des artistes de renommée résidant au Maroc, avec une parade dans les ruelles de la médina célébrant la diversité et l'unité à travers la richesse et les rythmes de l'art africain.



Le théâtre proposera également trois concerts, permettant à son fidèle public de profiter des rythmes envoûtants, mêlant musique traditionnelle sénégalaise et éléments sonores contemporains, avec des soirées cocktail africain pour la danse contemporaine, une soirée griot (récit accompagné de la kora) et une soirée Gnaoua fusion.



Au programme de cet événement figurent des ateliers de percussions, la sensibilisation musicale pour enfants, la kora, la danse, et une discussion ouverte sur la culture africaine, ainsi qu'une exposition mettant en lumière l'art visuel captivant créé par des artistes, révélant ainsi la profondeur de la créativité africaine contemporaine.



Les festivités d'"Un été africain" ont débuté, le 6 juillet, avec une performance donnée par la jeune pianiste Radia Bakkali, qui a enchanté le public en interprétant avec passion et maîtrise tant ses propres compositions que des œuvres classiques de Chopin, Beethoven, Vivaldi et d’autres pianistes, offrant ainsi un voyage musical inoubliable au son du piano.



Par ailleurs, les étudiants de l'Institut supérieur d'art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) présenteront, le 15 juillet, une production théâtrale intitulée "Un sang fort", interprétée par les étudiants de 4ème année, écrite par le lauréat du prix Nobel nigérian Wole Soyinka, et mise en scène par l'Ivoirien Fargass Assandé, dans le but de promouvoir un mélange culturel africain et d'intégrer les étudiants dans la vie professionnelle, en invitant le public à réexaminer le parcours de la reconnaissance de l'autre, à questionner nos traditions et à accepter et valoriser nos différences.



L'espace Riad Sultan a souligné que ces initiatives témoignent d'"un engagement fort à promouvoir la diversité culturelle et l'art africain, à travers diverses formes d'expression", relevant qu’Un été africain est "un événement à ne pas rater pour ceux qui s'intéressent à la richesse culturelle de l'Afrique".



Au cours de sa programmation régulière, l'espace propose la signature du recueil de Mokhlis Sghir intitulé "La Terre infestée", ainsi que la tenue de deux événements en collaboration avec la Fondation du Festival méditerranéen de la culture amazighe à Tanger, dans le cadre de la 18ème édition du Festival "Twiza".