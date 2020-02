Un chauffeur de camion arrêté à Agadir en possession de 589 kg de chira

La police judiciaire à Agadir a procédé, samedi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l'arrestation d'un chauffeur de camion transportant 589 kg de chira, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect a été arrêté au quartier industriel d'Ait Melloul, relève la source, précisant que les opérations de fouille ont permis la saisie de la drogue dans la remorque de ce camion de transport routier de marchandises, propriété du mis en cause, un individu de 49 ans aux multiples antécédents judiciaires.

La quantité de drogue était répartie dans 23 paquets destinés au trafic international, ajoute la DGSN. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les ramifications nationales et internationales de cette activité ainsi que d'éventuels complices dans cet acte criminel, conclut le communiqué.