Un cabinet médical tangérois propose des téléconsultations gratuites

Le cabinet médical “Ibn Zuhr”, basé à Tanger, a décidé de proposer des téléconsultations gratuites pour orienter les patients suspects d’infection au nouveau coronavirus, et ce dans le cadre de l’élan de solidarité nationale et de la mobilisation citoyenne pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

“Dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire qu’implique aujourd’hui la pandémie de Covid-19, et compte tenu des directives de confinement que chacun est en devoir de scrupuleusement respecter, le cabinet médical Ibn Zuhr s’associe à la solidarité nationale en proposant à chacun la possibilité d’une téléconsultation médicale gratuite, afin de mieux conseiller et de mieux orienter chaque patient suspect d’infection au Covid-19”, indique un communiqué du cabinet médical.

A cet effet, le cabinet propose des consultations chez le Dr Yohan Guazzi, du lundi au vendredi de 08h30 à 10h30, précise la même source.Toutes les informations relatives aux téléconsultations gratuites sont disponibles sur le site du cabinet médical “www.cabmed-iz.ma”, ou sur sa page Facebook “Cabinet médical Ibn Zuhr Tanger”, conclut le communiqué.