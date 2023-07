Un blogueur expose de nombreux faits et mensonges des pantins du polisario

Dans un enregistrement vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, un blogueur sahraoui s'est élevé contre les dirigeants du polisario, qualifiant les promesses qu'ils font d’"illusions et de mensonges".



L'activiste accuse Brahim Ghali de transformer les camps de Tindouf en «cartel» familial dirigé par des gangs de trafiquants de drogue et de carburant, soulignant que les promesses faites lors de la dernière conférence ne sont que des chimères destinées à calmer les gens pour prolonger leurs souffrances.



Dans son enregistrement, le militant blogueur a affirmé que la réalité dans les camps de la honte est effrayante, et que le rêve des jeunes est, désormais, de s'évader des camps pour rejoindre le Maroc.



L'enregistrement vidéo a provoqué un véritable choc à l'intérieur des camps de la honte, l’activiste n'ayant pas peur de dire la vérité, à l’image des blogueurs "Aba Bouzid" et "Al- Fadil Breika" qui, après avoir fait preuve d’un niveau très avancé de prise de conscience, jouissent d’une très grande popularité à l'intérieur des camps.



