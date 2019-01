“Un berger et deux perchés à l'Elysée”, un drôle de documentaire sur un inclassable de la politique

"Françaises, Français… Quel que soit celle ou celui que vous éliriez, en dehors de moi, de toute façon, il vous entubera." Le ton est donné. Pendant un an, Pierre Carle et Philippe Lespinasse ont suivi l’inclassable député béarnais durant sa campagne présidentielle. Les deux réalisateurs se sont mués en conseillers de campagne de l’ancien berger. Dans les salles le 23 janvier.

En mars 2016, l’ancien berger claque la porte du Modem, reprochant à son ami Bayrou de soutenir la candidature de Juppé, et se déclare candidat à la présidence de la République. Pierre Carle et Philippe Lespinasse sautent sur l’occasion et décident de suivre l’inclassable député béarnais, se proclamant même conseillers de campagne.

Des "spin doctors" débutants (et perchés, comme ils se définissent dans le titre du film) qui vont le suivre et donc le conseiller pendant plus d’un an, ne sachant pas trop ce que leur réserve ce personnage attachant, brut de décoffrage et totalement imprévisible.

Député des Pyrénées-Atlantiques depuis plus de 16 ans, Jean Lassalle est devenu "célèbre" en 2006, en entamant une grève de la faim dans la salle des Quatre-Colonnes à l'Assemblée nationale pour protester contre la délocalisation d'une usine implantée dans la vallée d’Aspe employant 150 personnes. Il obtiendra gain de cause après 39 jours de combat et 21 kilos en moins.

Depuis, Jean Lassalle est devenu un habitué des coups médiatiques dans l’hémicycle. Dernier en date, en novembre où il est apparu avec un gilet jaune en soutien au mouvement, provoquant une interruption de séance. Avec son franc-parler et ses coups de gueule mémorables le député jouit d’un capital sympathie très fort auprès des Français.