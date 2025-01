Un avion de ligne avec 64 personnes à bord s'écrase à Washington après une collision avec un hélicoptère

Un avion de ligne, avec 64 personnes à bord, et un hélicoptère militaire sont entrés en collision dans le ciel de Washington mercredi soir avant de s'abîmer dans le fleuve Potomac, un accident rare qui a déclenché des opérations de secours complexes dans des conditions délicates.



Voici ce que l'on sait :

Peu avant 21h00 (02h00 GMT jeudi), une collision aérienne s'est produite entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne d'une filiale régionale d'American Airlines en approche de l'aéroport Ronald-Reagan, au bord du fleuve Potomac, près de Washington.



Sur des images captées par le Kennedy Center, un centre culturel de Washington, on distingue les feux puissants d'un avion en phase de descente, et d'autres lumières, moins fortes, d'un autre appareil qui se dirige vers lui, jusqu'à la collision produisant une boule de feu éblouissante.



L'avion, en provenance de Wichita, au Kansas, dans le centre des Etats-Unis, devait atterrir quelques minutes plus tard, vers 21h00.



L'hélicoptère effectuait un vol d'entraînement, selon une porte-parole de l'armée.

Les deux appareils se sont abîmés dans le Potomac, ont indiqué les autorités locales au cours d'une conférence de presse organisée à l'aéroport dans la nuit.

Près de cinq heures après l'accident, les autorités se refusaient à communiquer un bilan, même provisoire.



Soixante personnes et quatre membres d'équipage voyageaient à bord de l'avion de ligne, a indiqué American Airlines. Trois militaires étaient à bord de l'hélicoptère, selon un responsable de l'armée américaine.



"Nous ne pouvons pas donner plus d'éléments" à ce stade, a expliqué la maire de Washington Muriel Bowser.

Avec la chute des deux appareils dans le Potomac, une opération de recherche et de secours à la fois "hautement complexe" et de grande ampleur a débuté.



Plus de 300 secouristes sont mobilisés et travaillent dans des conditions "extrêmement difficiles", a expliqué le chef des pompiers de Washington, John Donnelly. "Il fait nuit noire. L'eau est froide, trouble. Ce sont des conditions très difficiles pour les plongeurs, a-t-il décrit. Il y a du vent, de la glace, c'est dangereux."



De nombreux canots pneumatiques étaient visibles depuis les rives du Potomac, où tournoyaient des dizaines de gyrophares, selon des journalistes de l'AFP. Des hélicoptères balayaient également les eaux du fleuve de leur puissant faisceau lumineux.

Le renfort de garde-côtes a aussi été annoncé. "Nous nous attendons à ce que nos opérations durent plusieurs jours", ont prévenu les autorités.

La collision "aurait dû être évitée", a affirmé Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

"L'avion était sur une trajectoire d'approche parfaite vers l'aéroport.



L'hélicoptère allait droit vers l'avion pendant un certain temps. La nuit était claire, les lumières de l'avion brillaient, pourquoi l'hélicoptère n'est pas monté ou descendu, ou n'a pas effectué un virage. Pourquoi la tour de contrôle n'a pas dit à l'hélicoptère quoi faire au lieu de demander s'ils avaient vu l'avion ?", s'est interrogé le président américain.



L'aéroport Ronald-Reagan est à l'arrêt au moins jusqu'à 11h00 locales jeudi (16h00 GMT).