Un acteur du film “Hors normes” placé en détention provisoire

Bryan Mialoundama, 19 ans, a été récemment dévoilé au grand public pour son rôle de Dylan dans le film Hors normes, d'Eric Toledano et Olivier Nakache, actuellement en salles. Mais c'est pour un tout autre sujet que le jeune acteur fait l'actualité aujourd'hui. Selon Le Parisien, il est soupçonné d'avoir participé à une violente rixe le 26 octobre dernier à Avon et a été placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, jeudi 21 novembre, en fin d'après-midi.

Bryan Mialoundama et deux autres jeunes hommes, qui vivent tous dans le quartier de Surville, à Montereau-Fault-Yonne, sont poursuivis pour "participation à un attroupement armé" et "violences avec arme". Lors des deux rixes qui se sont produites le 26 octobre dernier, un jeune de 15 ans a reçu un coup de couteau au niveau du poumon et six autres personnes, dont plusieurs mineurs, ont été blessées.

"On présente mon client comme l'un des instigateurs alors qu'il a reçu un coup de téléphone d'un cousin paniqué l'avertissant de la première bagarre. Il lui a demandé de se regrouper lui et ses copains devant la gare et de prendre le 1er train pour Montereau", a réagi Maître Mohamed Djma, avocat de Bryan Mialoundama. "A aucun moment, il n'est venu avec une arme alors que les gens d'Avon en avaient comme en témoignent les images de la vidéosurveillance. Il a pris un couteau au sol pour se défendre. Les jeunes s'étaient ensuite réfugiés dans un bar devant la gare", a-t-il conclu.