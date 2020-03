Un acteur de Game of Thrones infecté

L'acteur norvégien Kristofer Hivju, qui incarne "Tormund" dans la série culte Game of Thrones, a contracté le nouveau coronavirus mais se porte bien, a-t-il annoncé sur Instagram.

Le Scandinave de 41 ans, à la barbe et aux cheveux d'une rousseur flamboyante, raconte s'être mis, avec sa famille, en auto-isolement à son domicile.

"Nous sommes en bonne santé -- je n'ai que les symptômes bénins d'un rhume", écrit-il dans un message accompagné d'une photo de lui et de son épouse, Gry Molvaer Hivju, souriante.

Révélé par la série Game of Thrones où il se distingue par sa force et sa bravoure, l'acteur norvégien a saisi l'occasion pour appeler ses abonnés à respecter les gestes barrières : lavage de mains, maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes, respect de la quarantaine...

"Ensemble, nous pouvons combattre ce virus et éviter une crise dans nos hôpitaux", souligne-t-il.

Signe que le monde du cinéma n'est pas épargné par la pandémie, l'acteur américain Tom Hanks a lui aussi été testé positif et hospitalisé un temps en Australie. Lundi, 1.169 cas de coronavirus avaient été détectés en Norvège, où trois personnes sont mortes des suites de la maladie.