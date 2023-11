Un Conseiller du président palestinien salue les positions du Maroc soutenant les droits du peuple palestinien

Le Conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses, Mahmoud El Habach, a salué les positions du Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, soutenant les droits du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant avec Al Qods comme capitale.



Dans une déclaration à la MAP, M. El Habach a indiqué que la position exprimée aujourd'hui par le Maroc au sujet de l’actuelle escalade dans la Bande de Gaza "est en phase avec l’orientation internationale rejetant l’agression et soutenant les droits du peuple palestinien".



"Cette position constitue aussi un soutien moral et politique à la direction et au peuple en Palestine et à leur détermination à établir un État indépendant, à préserver les droits du peuple palestinien et à mettre fin aux agressions récurrentes qui le ciblent", a-t-il ajouté.



"Nous apprécions toutes les positions arabes dénonçant cette agression et soutenant le droit du peuple palestinien, et nous appelons à mettre un terme à cette guerre d’extermination dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie et à Al-Qods", a-t-il souligné.