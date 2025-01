Trump ordonne la construction d'un bouclier antimissile de type "Dôme de fer"

Le président américain Donald Trump a ordonné lundi par décret la construction d'un bouclier antimissile de type "Dôme de fer" pour protéger les Etats-Unis.



"Nous devons commencer immédiatement la construction du bouclier antimissile +Dôme de fer+ le plus avancé technologiquement", a-t-il déclaré devant des élus républicains réunis en Floride.



Plus tard, à bord de l'avion ramenant M. Trump à Washington, un haut responsable de la Maison Blanche a confirmé que le président avait signé un décret "pour développer ce que nous appelons un +Dôme de Fer Américain+, un bouclier de défense antimissile total pour protéger le territoire américain".



L'expression "Dôme de fer" fait référence à l'un des systèmes de défense d'Israël, qui protège le pays des attaques par missiles et roquettes mais aussi par drones.

Ce système a intercepté des milliers de roquettes depuis sa mise en service en 2011. Il a un taux d'interception d'environ 90%, selon l'entreprise militaire israélienne Rafael, qui a participé à sa conception.



Israël a d'abord développé seul le "Dôme de fer" après la guerre du Liban de 2006, avant d'être rejoint par les Etats-Unis, qui ont apporté leur savoir-faire en matière de défense et des milliards de dollars de soutien financier.



Donald Trump avait déjà évoqué ce projet de bouclier antimissile dans sa campagne, mais les experts soulignent que ces systèmes sont conçus à l'origine pour répondre à des attaques menées à courte ou moyenne distance, et non pas pour intercepter des missiles à portée intercontinentale susceptibles de frapper les Etats-Unis.