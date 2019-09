Trump a "du mal à croire" qu'Israël ait espionné la Maison Blanche

Donald Trump a balayé jeudi les informations selon lesquelles Israël aurait "espionné" la Maison Blanche, réaffirmant son "excellente" relation avec l'Etat hébreu. "Je n'y crois pas. Je ne pense pas que les Israéliens nous espionnaient. J'aurais du mal à y croire", a déclaré le président des Etats-Unis. "Tout est possible mais je n'y crois pas", a-t-il insisté.

Le journal Politico a rapporté qu'Israël aurait mis en place en 2017 un système d'interception des communications portables dans la zone autour de la Maison Blanche, au coeur de Washington. "Ces appareils devaient sûrement servir à espionner le président Donald Trump" et ses conseillers, a expliqué un responsable américain cité par le journal.

Un démenti réaffirmé jeudi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a dénoncé une histoire "montée de toutes pièces". "J'ai une ligne directrice: pas d'espionnage aux Etats-Unis", a-t-il assuré. "Elle est respectée à la lettre, sans exception", a-t-il martelé.

Donald Trump a manifesté un soutien sans faille à Israël et à son Premier ministre actuel, allant jusqu'à rompre avec le consensus international et la diplomatie traditionnelle des Etats-Unis en reconnaissant unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël.

"Ma relation avec Israël est excellente", a souligné le milliardaire républicain, rappelant également le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, une autre décision fortement appréciée par le gouvernement israélien.