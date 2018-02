Trois Marocains parmi les lauréats du Prix Charjah de la créativité arabe 2018

Trois Marocains figurent parmi les 19 lauréats de la 21ème édition du Prix Charjah de la créativité arabe, qu’organise la direction de la culture et des médias de l’Emirat de Charjah. Ainsi, Mourad El Messari a remporté le premier Prix dans la catégorie “Roman” pour son ouvrage “Achajara wa l’âasifa” (l’arbre et l’orage), tandis que son compatriote Abdelatif Sekhiri s’est vu attribuer le premier Prix dans la catégorie de la “Critique” pour son étude “Entre la poésie et la prose dans l’expérience de Mahmoud Darwich”.

De son côté, Rachid Al-Khadiri s’est adjugé le deuxième Prix dans la catégorie de la “Nouvelle” pour sa collection “Ajrass Assamae Al-baeeda” (Les cloches du ciel lointain). Au total, 365 candidats étaient en lice pour décrocher les prix de cet événement culturel qui a, au cours de ses 20 précédentes éditions, distingué quelque 400 lauréats, a indiqué le secrétaire général du Prix, Ibrahim Al Kassir.

Le Prix Charjah de la créativité arabe a enrichi la bibliographie arabe d’environ 373 ouvrages couvrant la poésie, la prose, la nouvelle, le roman, le théâtre et la littérature pour enfant.