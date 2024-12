Trêve à Gaza. Le Premier ministre du Qatar discute avec une délégation du Hamas

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a discuté samedi à Doha avec une délégation du Hamas des moyens de parvenir à un accord en vue d'un cessez-le-feu à Gaza.



Cheikh Mohammad, dont le pays est l'un des médiateurs dans les négociations indirectes sur une trêve, a reçu une délégation du Hamas conduite par Khalil al-Hayya, membre du bureau politique du Hamas, selon un communiqué des Affaires étrangères à Doha.



Il est inhabituel que le Premier ministre du Qatar, également ministre des Affaires étrangères, s'implique publiquement dans le processus de médiation. Les négociations sont actuellement dans l'impasse.



"Durant la rencontre, les derniers développements dans les négociations sur un cessez-le-feu ont été examinés de même que les moyens de garantir un accord clair et global qui mette fin à la guerre", a ajouté le communiqué.



Début décembre, cheikh Mohammad a déclaré avoir constaté "un nouvel élan" pour ces négociations après l'élection de Donald Trump président des Etats-Unis. Il a fait état de "beaucoup d'encouragements de la part de la nouvelle administration afin de parvenir à un accord".



Depuis plus d'un an, le Qatar est engagé au côté des Etats-Unis et de l'Egypte dans des négociations en vue d'une trêve et la libération des otages israéliens.

De nouvelles négociations ont eu lieu plus tôt en décembre à Doha, mais le Hamas et Israël se sont à nouveau accusés mutuellement de les enrayer.



En dépit d'efforts diplomatiques intenses, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023, qui a permis la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.