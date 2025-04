Transport aérien : Examen à Doha des moyens de renforcement de la coopération entre le Maroc et le Qatar

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a eu, lundi à Doha, des entretiens avec le ministre qatari des Transports, Cheikh Mohammed bin Abdullah bin Mohammed Al Thani, portant sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine du transport aérien entre les deux pays.



Cette entrevue, tenue en présence de l'ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Setri, et des membres de la délégation marocaine participant à la Conférence internationale organisée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur la facilitation de l'avenir du transport aérien, a été l’occasion pour M. Kayouh de mettre en lumière les différents chantiers engagés par le Maroc pour promouvoir la fluidité du transport aérien et garantir les plus hauts standards en termes de sécurité et de sûreté des passagers.



Dans une déclaration à la presse, M. Kayouh a fait savoir que cette rencontre a permis de présenter les projets menés par le Royaume en droite ligne avec les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour développer les infrastructures liées aux transports, notamment aérien, en prévision des grands événements que le Maroc s’apprête à organiser, dont la Coupe du monde de football 2030.



Lors de ses entretiens, M. Kayouh a mis en avant les différents projets engagés par le Maroc, notamment les autoroutes, les lignes ferroviaires de nouvelle génération, les trains à grande vitesse (TGV), ainsi que les projets d’extension des aéroports et d’augmentation de la flotte aérienne, qui permettront de porter la capacité d’accueil des aéroports du Royaume de 38 à 80 millions de passagers d’ici 2030.



De même, il a indiqué que cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur l’expérience qatarie en matière de transport aérien lors de la Coupe du monde 2022 et les mesures prises pour assurer une mobilité fluide vers et depuis Doha, outre les actions et projets actuels du Qatar pour améliorer la qualité du transport aérien et les prestations aux voyageurs.

Et de préciser que le ministre qatari a exprimé, à cette occasion, la grande volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Maroc dans le domaine du transport aérien.

Les travaux de la conférence internationale Facilitation de l'OACI ont débuté, lundi à Doha, sous le thème "Faciliter l'avenir du transport aérien".