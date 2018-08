Transe et musique soufie au menu du Festival de la Hadra féminine à Essaouira

Sous le thème : « Le rôle de la jeunesse et soufisme marocain », l’Association Hadarates Souiriyates organise, en cette fin de semaine, la 6ème édition de son Festival Hadra féminine et musique de transe, avec le soutien des départements de la Culture et de l'Emploi, du conseil municipal de la ville et du conseil provincial de tourisme d'Essaouira.

Selon un communiqué des organisateurs, cette édition consiste en la célébration des composantes mystiques à travers le monde. Le festival constitue un pari culturel et un terrain de communication et d’échange dans une dimension esthétique.

Sachant que le festival se veut, à chacune de ses sessions, un terrain de débat et de développement des méthodes d’initiation à la culture soufie, son objectif permet d’approfondir des liens de communication, de promouvoir la culture soufie, et d'introduire les composantes et les différences culturelles et artistiques de chaque pays participant.

En parallèle de la mise en valeur de cet héritage artistique et mystique et son identification parmi les différents peuples, la direction du festival compte rendre hommage à plusieurs figures connues et reconnues dans ce domaine, qui participeront à l’animation de rencontres intellectuelles sur les Hadarates, en collaboration avec des chercheurs et des professeurs universitaires.