Tomber de rideau sur le 1er Festival international des cultures de Casablanca

La 1ère édition du Festival international des cultures de Casablanca s’est clôturée, dimanche, dans une atmosphère festive et empreinte de convivialité, célébrant la richesse et la diversité des expressions culturelles marocaines.



Organisé par le Groupe AB Benjamine Event, en partenariat avec l’Association Anouar Jawhara culturelle, cet événement a pour objectif de promouvoir les valeurs de tolérance, de partage et d’ouverture entre les peuples, tout en mettant en lumière la vitalité de la scène artistique marocaine et son dialogue avec les cultures du monde.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Mohamed Amine Hamdaoui, s’est félicité de la réussite de cette première édition, soulignant que cet événement se veut un pont culturel entre les nations et un espace d’expression pour la créativité, le dialogue et la jeunesse.



Il a également mis l’accent sur l’importance des ateliers de photographie et de marketing digital, qui ont offert aux jeunes participants l’opportunité de développer leurs compétences artistiques et techniques, tout en s’ouvrant aux nouveaux outils de communication et de promotion culturelle.



Le directeur du festival a, en outre, annoncé que le festival connaîtra de nouvelles éditions dans les années à venir, avec l’ambition d’élargir sa programmation à d’autres disciplines créatives et de renforcer son ancrage dans le paysage culturel marocain.



De son côté, Nourhane Wajhate, représentante de l’Association Anouar Jawhara culturelle, a rappelé la richesse du programme de cette première édition, marqué par la diversité des activités artistiques et culturelles proposées.



Elle a mis en avant le défilé de mode marocain, organisé le deuxième jour du festival, qui a permis de valoriser le caftan et l’art vestimentaire traditionnel, symboles du savoir-faire et du patrimoine artisanal marocain.



Mme Wajhate s’est également félicitée de la forte participation des enfants et des jeunes à cet événement, à travers les différentes activités ludiques, ateliers culturels et initiations artistiques, notant que cette implication témoigne de la place croissante de la jeunesse dans la dynamique culturelle et créative du pays.



Cette première édition a proposé une programmation riche et variée avec des soirées artistiques et folkloriques réunissant des troupes marocaines et étrangères, ainsi que des tables rondes et ateliers destinés à la jeunesse locale autour de thématiques culturelles et créatives.



Une kermesse dédiée aux enfants a également animé le festival, offrant des espaces d’apprentissage et de divertissement, tandis qu’un défilé de mode marocain a mis à l’honneur le caftan et l’art vestimentaire traditionnel, témoignant du raffinement du patrimoine textile national.



Le festival a connu la participation d’un grand nombre d’artistes marocains de renom, et a constitué une occasion symbolique pour célébrer le 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, symbole d’unité et de patriotisme.



La soirée de clôture a été marquée par un hommage rendu à feu Omar Taeeie, acteur associatif, et au chorégraphe Adil Nakkach, en reconnaissance de leurs contributions à la promotion du rayonnement culturel marocain.