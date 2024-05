Tomber de rideau sur la 29 ème édition du SIEL. Affluence massive de plus de 316.000 visiteurs

La 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), organisée à Rabat sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a pris fin dimanche soir.



Selon un communiqué du ministère, cette édition s'est distinguée par l'accueil de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en tant qu'invitée d'honneur.



Cette invitation se veut un couronnement de la coopération fructueuse entre le Royaume et cette organisation internationale, dans un contexte marqué par la réalisation de plusieurs échéances consacrant la valeur d'une série d'éléments culturels marocains à portée humanitaire.



Cette édition du SIEL a été marquée par la participation de 743 exposants issus de 48 pays, dont 290 exposants ayant participé directement à cet événement et 453 indirectement, ajoute le communiqué.



Lors de ce Salon international, ils ont présenté une offre documentaire variée, comprenant près de 100.000 titres couvrant différents domaines de connaissance et divers genres créatifs.



Quant à la programmation culturelle, elle a été dense et variée, transformant les espaces du Salon en un forum intellectuel et créatif impliquant des penseurs, des chercheurs, des romanciers et des poètes.



Le nombre des activités culturelles a atteint plus de 1.480, dont 320 organisées directement par le ministère ou en partenariat avec des centres de recherche et des institutions gouvernementales participantes.



Le nombre total des participants aux activités culturelles a dépassé les 3.703, dont 885 participants dans le cadre du programme du ministère.



Pour la catégorie des enfants, le SIEL-2024 a proposé une offre éducative et récréative sous le thème "Le bonheur en couleurs", visant à enrichir les connaissances et à développer les compétences à travers un programme comprenant plus de 10.000 ateliers.



Dans une "initiative sans précédent", ajoute le communiqué, cette édition a consacré un nouvel espace aux créations des célèbres dessinateurs des maisons d’édition Marvel et DC Comics. Plus de 51 activités y ont été organisées, bénéficiant directement à plus de 15.000 personnes tout au long du SIEL-2024 (09-19 mai).



La couverture médiatique de cette édition, organisée en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, a été assurée dans le cadre de partenariats avec 68 médias audio-visuels et écrits, classiques et numériques, du Maroc et de l'étranger.



La 29ème édition du SIEL a marqué une nouvelle étape dans l'histoire de cet important événement culturel, prouvant à chaque édition la valeur et l'utilité des efforts déployés pour rapprocher le livre des citoyens, comme elle témoigne de la fidélité du public envers le salon avec une affluence massive de plus de 316.000 visiteurs, soit une hausse de 32%.