Tomber de rideau sur Wecasablanca Festival 2024

Le rideau est tombé, samedi soir, sur Wecasablanca Festival 2024 à la place des Nations unies, cœur vibrant de Casablanca, qui a accueilli une foule enthousiaste venue célébrer une soirée riche en émotions et en découvertes musicales.



La soirée a débuté en beauté avec une performance énergisante de DJ MKA. Ce talentueux DJ a su captiver le public dès les premières notes, offrant un avant-goût électrisant de ce qui allait suivre. Ses mix entraînants ont transformé la place en une piste de danse à ciel ouvert, préparant le terrain pour une nuit mémorable.



L'héritage culturel de Casablanca a ensuite pris le devant de la scène avec une célébration de l'Aïta, cet art traditionnel profondément enraciné dans la région, offrant au public une performance authentique et émouvante. Les voix puissantes et les interprétations poétiques de Siham El Mesfiouia et Said Senhaji, figures emblématiques de l'Aïta, ont transporté le public dans un voyage à travers le temps, où chaque note et chaque parole racontaient une histoire riche en émotions.



L'ambiance effervescente sur la place était palpable. Les spectateurs, venus de tous horizons, étaient unis par un amour commun pour la musique et la culture. Les rires, les chants et les applaudissements ont résonné tout au long de la soirée, créant une atmosphère de convivialité et de partage. Les lumières scintillantes, les sourires éclatants et les rythmes envoûtants ont fait de cette nuit une véritable fête des sens.



A cette occasion, Mohamed Jouahri, directeur général de la SDL Casa Event & Animation, a expliqué dans une déclaration à la presse, que cette 5ème édition du festival avait pour mission de diversifier les genres musicaux pour les spectateurs, en mettant en avant des artistes de diverses générations.



Précisant que cette manifestation culturelle de musique sert de pont générationnel qui permet de faire découvrir tout le patrimoine musical du pays, M. Jouahri a également indiqué que le Wecasablanca Festival 2024 répond aux attentes et aux goûts musicaux des Casablancais venus y assister, et ce pour les deux scènes du festival.



Cette dernière soirée Wecasablanca Festival 2024 a non seulement célébré la richesse de l'héritage culturel marocain, mais a également rappelé l'importance de préserver et de transmettre ces traditions aux générations futures.