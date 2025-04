Tom Cruise rend hommage à Val Kilmer, son rival de "Top Gun"

Tom Cruise a rendu hommage jeudi à Val Kilmer, l'acteur récemment décédé qui incarnait son rival dans "Top Gun", en faisant observer une minute de silence au CinemaCon de Las Vegas, avant de dévoiler les images de son nouveau "Mission Impossible".

"J'aimerais rendre hommage à un ami très cher, Val Kilmer", a expliqué la star devant les exploitants de salles de cinéma réunis pour ce salon professionnel.



"Je ne peux vraiment pas vous dire à quel point j'admire son travail, à quel point je l'estimais en tant qu'être humain, et à quel point j'ai été reconnaissant et honoré lorsqu'il a rejoint +Top Gun+ et qu'il est revenu pour +Top Gun : Maverick+", a-t-il ajouté.

Star des années 90, Val Kilmer est mort mardi à l'âge de 65 ans.



Diminué depuis 2014 par un cancer de la gorge qui l'avait privé de sa voix, l'acteur à la mâchoire carrée et au regard perçant a été emporté par une pneumonie, selon sa fille Mercedes Kilmer.



L'acteur avait été propulsé vers la célébrité grâce à sa participation dans le premier "Top Gun" en 1986. Il y jouait Iceman, un pilote de chasse arrogant et grand rival de Tom Cruise.

Le second volet "Top Gun : Maverick", sorti en 2022, l'a vu reprendre le rôle, malgré sa voix rendue rauque par ses problèmes de santé, qui ont été intégrés au personnage.

"Je te souhaite bonne chance pour ton prochain voyage", a lancé Tom Cruise, sur la scène du CinemaCon.

Il a ensuite présenté la bande-annonce de "Mission Impossible - The Final Reckoning", qui doit sortir fin mai.



Les images montrent Ethan Hunt, l'agent secret inoxydable incarné depuis presque 30 ans par l'acteur, s'accrocher aux roues d'un petit avion qui se jette dans un canyon étroit avant de faire des tonneaux dans le ciel.



La bande-annonce contient de nombreux flashbacks renvoyant à des scènes célèbres des huit films de la saga, comme celles où Tom Cruise se balance entre des lasers et escalade la tour Burj Khalifa à Dubaï.



"J'ai besoin que vous me fassiez confiance une dernière fois", lance Ethan Hunt.

Selon Paramount, ce film sera le dernier de la franchise "Mission Impossible".