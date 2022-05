Tom Cruise : Après 36 ans, “Top Gun” obtient une suite et une évolution

Concert



Le théâtre Mohammed V accueille le 09 mai à 20h30 un concert de l'Orchestre Symphonique Royal (OSR), après un arrêt dû à la pandémie de Covid-19.



A cette occasion, l'OSR a préparé un "cadeau musical" avec des œuvres exceptionnelles de musique de chambre pour orchestre à cordes et cuivre arrangées et dirigées par le maestro Oleg Reshetkin avec la participation du violoniste soliste Fayz Kashkarov.



Font partie du programme "Chansons Gitanes" de A. Dvorak, "Dignare" de G.F. Haendel, "Pavane" de G. Fauré, "le Cygne" de C. Saint-Saens, "Largo" de G. Telemann, et "Preludio" de J.S. Bach.



Roman

La Fondation Al Mada abrite le 17 mai à 18h, à la Villa des arts de Rabat, la présentation du roman "Clara" de Bouchra Boulouiz, paru en 2021 aux éditions Marsam.



Ce roman adoptant la forme d'une enquête policière, évoque un crime commis dans le contexte des années 70, lorsque le monde était préoccupé par le déséquilibre entre la croissance démographique dans les pays pauvres et les ressources de la planète considérées insuffisantes, indique la Fondation dans un communiqué.



"Nuit de la poésie"

La Maison de la poésie de Tétouan organise, ce samedi, une nouvelle "Nuit de la poésie", avec la participation d'un parterre de poètes de différentes générations.



Cette soirée poétique, qui sera abritée par l'Ecole des métiers et des arts nationaux de Tétouan, verra la participation des poètes Mohamed Aziz Lahssaini, Khouloud Bennacer et Asaad El Bazi, et sera rehaussée par la voix sublime de l'artiste Kamar Ahlal, indique un communiqué de la Maison de la poésie.



Elle rassemble trois poètes de différentes générations, à savoir Mohamed Aziz Lahssaini qui fait partie de la génération des années 80, Asaad El Bazi (génération des années 90) et Khouloud Bennacer qui représente l'ère contemporaine, précise la même source.



Depuis leur lancement en 2016, ces "Nuits de la poésie" ont connu la participation d'une centaine de poètes marocains et une dizaine de poètes arabes et étrangers.



En plus de Tétouan, ces rencontres ont été tenues également dans les villes d’Oujda, Kénitra, Larache, Al Hoceima, Chefchaouen et de M'diq.