Tolérances accordées aux voyageurs: L'intervention de la Douane ne concerne que les opérations commerciales

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, a affirmé, lundi à Rabat, que l'administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) n'exerce aucun contrôle en dehors des activités qui revêtent un caractère purement commercial. En réponse à une question centrale lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, M. Lekjaa a réfuté les allégations concernant le renforcement du contrôle sur les cadeaux et effets personnels appartenant aux voyageurs marocains, notamment les Marocains du monde, lors de leur arrivée sur le territoire national.



Il a indiqué que la réglementation douanière n'a subi aucun changement et que les lois relatives au contrôle douanier sont toujours en vigueur, soulignant que l'ADII, dans le cadre de la facilitation et de la simplification de ses procédures, ne ménage aucun effort pour faciliter et fluidifier le passage des Marocains par les différents postes frontières, ce qui a été le cas lors de la récente d'opération "Marhaba", laquelle a été appréciée par tous les Marocains résidant à l'étranger (MRE). Après avoir démenti les rumeurs, concernant la liberté des voyages des citoyens marocains et des Marocains du monde, le ministre a réitéré l'engagement de l'exécutif de traiter de manière responsable les rumeurs en question, tout en œuvrant à la facilitation des opérations de contrôle.



Dans ce sens, M. Lekjaa a, en outre, a réfuté avec insistance les allégations concernant les subventions des matières premières, précisant que le gouvernement en a alloué une enveloppe budgétaire de 40 milliards de dirhams (MMDH), dont 25 MMDH pour soutenir les produits de première nécessité notamment, le gaz butane, la farine et le sucre, ainsi que 15 MMDH, dont 10 MMDH pour l'importation des céréales et 5 MMDH pour soutenir le secteur du transport.



Il a aussi noté que, dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) de l'année 2023, un budget de 26 MMDH a été alloué à la caisse de compensation, considérée, selon le ministre, comme une estimation suffisante compte tenu des prévisions et qu'en cas d'augmentation des prix, le gouvernement s'engage à prendre les mesures appropriées.