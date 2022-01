Tir mortel sur un tournage: Alec Baldwin remet son téléphone à la police

Alec Baldwin a remis vendredi à la police son téléphone portable dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une cinéaste sur le tournage de "Rust", tuée par un revolver que l'acteur manipulait lors de l'accident.



Au moment du drame, le 21 octobre dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique), Alec Baldwin travaillait une scène avec la directrice de la photographie Halyna Hutchins. On lui avait présenté l'arme comme étant inoffensive car elle était censée ne contenir que des balles factices.



Les policiers cherchent notamment à savoir comment des munitions réelles ont pu se trouver sur le tournage, ce qui est en théorie formellement interdit.



Mi-décembre, les enquêteurs avaient obtenu un mandat les autorisant à saisir le téléphone d'Alec Baldwin, également producteur du western, estimant qu'il pouvait contenir "des preuves" se rapportant à l'affaire, comme des messages ou des emails.



Alec Baldwin a remis vendredi son iPhone aux autorités du comté de Suffolk, dans l'Etat de New York, où il possède un domicile. Les policiers locaux vont faire une copie des données contenues dans l'appareil et les transmettre à leurs collègues du Nouveau-Mexique chargés de l'enquête, a déclaré à l'AFP un porte-parole du shérif du comté de Santa Fe.



Ces données n'ont pas encore été transmises et les échanges avec ses avocats et son épouse en seront exclus, en vertu d'un accord conclu entre Alec Baldwin et les autorités, a précisé le porte-parole.



Jeudi, les services du shérif avaient expliqué que des négociations étaient en cours pour obtenir le téléphone de l'acteur en raison de "questions juridictionnelles".



La semaine dernière sur son compte Instagram, l'acteur avait posté une vidéo, assez décousue, dans laquelle il assurait être disposé à coopérer avec la police, qualifiant de "mensonges" les "insinuations" selon lesquelles il n'obéissait pas aux demandes des enquêteurs.



Aucune arrestation n'a eu lieu à ce jour dans ce dossier mais des poursuites pénales ne sont pas exclues au cas où des responsabilités seraient établies, avaient souligné peu après le drame les services de la procureure de Santa Fe.



Dans un entretien avec la chaîne ABC, Alec Baldwin a déclaré ne se sentir ni coupable ni même "responsable" de la mort d'Halyna Hutchins.