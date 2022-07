“Thor ” continue à tonner au sommet du box-office

Les héros du quatrième volet de la saga "Thor", "Love and Thunder", continuent de tonitruer en tête du box-office nord-américain ce week-end, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Entre vendredi et dimanche, le film réalisé par le Néo-Zélandais Taika Waititi a récolté 46 millions de dollars dans les cinémas des Etats-Unis et du Canada, en nette baisse par rapport aux 144 millions engragés la semaine de sa sortie. Chris Hemsworth prête encore et toujours ses traits au Dieu nordique du tonnerre, qui affronte cette fois-ci aux côtés de Natalie Portman et Tessa Thompson un tueur intergalactique de divinités, campé par Christian Bale. La superproduction Marvel supplante à nouveau "Les Minions 2: Il était une fois Gru", qui stationne à la deuxième place avec 26 millions de dollars de recettes, pour un total de 263 millions depuis sa sortie. Le film d'animation explore les origines du personnage principal de la franchise, l'attachant méchant raté Gru. A la troisième place se glisse "Là où chantent les écrevisses", adaptation du livre de la zoologue américaine Delia Owens sur une jeune fille ayant grandi au coeur d'un marais côtier de Caroline du Nord dans les années 50. Le thriller adolescent engrange 17 millions de dollars pour sa sortie. "C'est un très bon démarrage pour un film qui mêle romance adolescente et enquête policière à suspense", a commenté l'expert David Gross, du centre de recherche Franchise Entertainment Research, et ce, malgré "de faibles critiques". Solide, le blockbuster "Top Gun: Maverick" maintient de très bonnes performances en se plaçant quatrième avec 12 millions de dollars accumulés pour sa huitième semaine sur les écrans. Depuis sa sortie, le retour de Tom Cruise dans l'élite des pilotes de chasse de l'armée américaine a généré 618 millions de dollars. "Elvis", le biopic baroque et extravagant de Baz Luhrmann consacré au roi du rock and roll, tombe lui en cinquième position avec 7,6 millions de dollars depuis vendredi.