Théâtre et musique:Le ministère décline les montants des projets subventionnés

La commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur du théâtre a décidé de subventionner 67 projets de l’ensemble des candidatures reçues, dans le cadre de l’appel à candidature lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, au titre de la 1ère session de l’année 2022.



Le total des subventions octroyées au profit du secteur du théâtre s'élève à 11 millions et 950 mille dirhams, réparti sur les secteurs de "la production et la promotion des œuvres théâtrales" (41 projets sur un total de 271, pour un montant de 7.350.000 dhs), et aux "tournées théâtrales nationales" (26 projets sur un total de 61, pour un montant de 4.600.000 dhs), indique le ministère sur son portail électronique.



Présidée par Abderrahmane Ben Zidane, la commission qui s'est réunie durant la période allant du 09 mai au 05 juillet, a été composée de Zahra Brahim, Fatima El Jabia, Rafika Ben Mimoun, Touria Alaoui, Asmae Loukmani, Driss Idrissi, Abdelhak Zerouali, Mohamed Benhsain, M’hamed Slou et Sidi Redouane Cherkaoui.



Les porteurs des projets subventionnés doivent signer les contrats de soutien dans un délai ne dépassant pas les deux semaines après leur notification, afin d'éviter toute annulation du soutien, précise le ministère, notant que les résultats détaillés sont disponibles sur le site "www.minculture.gov.ma".



Par ailleurs, la commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie a décidé de subventionner 72 projets sur les 518 soumis au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, au titre de l’année 2022.



Le total des subventions octroyées au profit du secteur de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie s'élève à 7 millions et 540 mille dirhams, réparti sur les secteurs de la production musicale et de chant (69 projets pour un montant de 7.260.000 dhs) et les arts de la scène et de la chorégraphie (3 projets pour un montant de 280.000 dhs), alors qu'aucun soutien n'a été octroyé aux projets de promotion et de distribution du produit musical et des chansons, a indiqué le ministère sur son site internet.



Présidée par Ahmed Aydoun, la commission qui s'est réunie entre le 09 mai et le 23 juin, a été composée de Najia Attaoui, Lamia Azizi, Younes Taleb, Samir Bahajin, Jibril Bennani, Mustapha Ajlouk, Samir Tamim et Mansour Akrach.



Les porteurs des projets subventionnés doivent signer les contrats de soutien dans un délai ne dépassant pas les deux semaines après leur notification, afin d'éviter toute annulation du soutien, a expliqué le ministère, ajoutant que les résultats détaillés sont disponibles sur le site précité.