Tétouan célèbre son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO

Le coup d’envoi des festivités commémorant l’adhésion de Tétouan au Réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine d’artisanat et des arts populaires a été donné, vendredi, sous le thème “Tétouan: une création à travers les siècles”.

Ces festivités, qui se poursuivent jusqu’au 13 mai courant, visent à préserver et à mettre en exergue la richesse et la particularité du patrimoine immatériel de Tétouan, qui se manifeste dans plusieurs métiers artistiques et artisanaux, mais aussi dans les traditions de la ville.

Le programme prévoit ainsi une série d’ateliers thématiques axés sur “Les perspectives socioéconomiques des métiers artistiques et artisanales”, “La restauration et la préservation du cadre bâti: le défi des ressources et du savoir scientifique”, “La revitalisation de l’industrie du cuir à Tétouan” et “Le renforcement des capacités créatives de l’artisan et de l’architecte”, en plus d’une prestation scolaire dédiée aux arts populaires traditionnels de Tétouan, d’ateliers sur l’artisanat au profit des enfants et des jeunes et d’un Salon du printemps des métiers et de l’artisanat.

Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable, et ce autour de sept domaines: artisanat et arts populaires, arts numériques, design, film, gastronomie, littérature et musique.