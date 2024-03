Tétouan célèbre la Journée mondiale de la poésie 

La ville de Tétouan célèbre, du 25 mars au 5 avril, la Journée mondiale de la poésie, à travers une série d'activités culturelles riches et variées, à l'initiative de la Maison de la poésie.



Au programme de cet événement figure l'organisation de la 2ème édition des "Nuits de Ramadan" qui débutera, le 25 mars à 21h30 à l'École nationale des métiers et arts nationaux, avec une soirée haute en couleur mettant en vedette les poètes Abdellatif Chahboun, Latifa Ouazzani Taybi et Othmane Hichou. En outre, des poètes et poétesses marocains ainsi que des chanteurs participeront à cet événement, qui sera marqué également par la signature de nouvelles publications littéraires, a indiqué la Maison de la poésie de Tétouan dans un communiqué.



Cette soirée poétique sera agrémentée d'un spectacle artistique présenté par le groupe "Souhbat Al Falah", dirigé par Amina El Idrissi, incluant des chants spirituels. De plus, le message de la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie, sera lu lors de cette soirée artistique. Dans son message, Mme Azoulay souligne que la poésie a la propension unique de faire percevoir différemment le monde qui nous entoure.



“En cette Journée mondiale de la poésie, l’UNESCO célèbre ce pouvoir de mettre en question les certitudes pour demeurer ouvert à l’autre, pour accueillir le monde dans la pluralité de ses composantes, autant de fondements indispensables à la construction de sociétés de paix”, a-t-elle dit.



"La Journée mondiale de la poésie est ainsi cette opportunité offerte à chacune et à chacun de s’installer au cœur vivant de soi-même et du monde", a ajouté la responsable onusienne.