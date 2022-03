Tétouan accueille la 22ème édition de la Fête du livre

La 22ème édition de la Fête du livre de Tétouan s'est ouverte, vendredi soir, sous le thème "L'avenir de la lecture publique après la Covid-19", avec la participation d'un parterre d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes, d'élus et de passionnés de lecture.



Cette rencontre, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture -, en partenariat avec l'Union des écrivaines et écrivains de la région du Nord et la Maison de la poésie de Tétouan, avec le soutien du Conseil provincial de Tétouan, connaît la participation de plus de 32 maisons d'édition et établissements universitaires et culturels marocains, en plus d'institutions culturelles étrangères.



S'exprimant à l'ouverture de cet événement, le directeur provincial de la culture, Ahmed Yeaalaoui, a souligné que cette fête se veut un événement culturel par excellence, notant que cette manifestation entend créer un moment de communication et d'échange entre les différents intervenants dans l'industrie du livre, augmenter le taux de lecture et rapprocher les passionnés de la lecture des nouvelles publications des maisons d'édition.



M. Yeaalaoui a fait savoir que la Fête du livre revient en force cette année, après deux ans d'arrêt forcé en raison de la pandémie du coronavirus, avec la participation d'éditeurs de Tétouan, Tanger, Casablanca, Rabat et de Sidi Yahya El Gharb, et une programmation culturelle riche et diversifiée, faisant la part belle aux livres et activités pour enfants, en plus de la présentation des dernières publications dans les différents domaines.



Il a, à cet égard, noté que le ministère s'attache à l'organisation de cette fête, eu égard à son rôle dans la promotion du développement, et ce dans le cadre de sa politique de proximité culturelle, considérée comme un pilier fondamental de la société de connaissance et de la démocratisation de la culture.



Cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 1er avril, sera marquée par l'organisation d'ateliers de lecture publique et de plusieurs activités culturelles et artistiques au profit des enfants et des jeunes.