Tétouan à l’heure de la 12ème édition du festival "Voix de Femmes"

La ville de Tétouan abrite, du 22 au 24 août, la 12ème édition du Festival "Voix de Femmes", sous le thème “La femme, partenaire essentiel pour un changement pérenne”.



Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation multiforme s’est attachée depuis 2008, année de sa première édition, à célébrer la femme marocaine plurielle et à mettre à l’honneur le patrimoine séculaire de Tétouan.



Le festival, qui revient cette année après une pause imposée par la pandémie du Covid-19, a choisi un thème qui s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations Royales, visant à promouvoir les droits et la situation des femmes marocaines, reconnaissant leur rôle crucial dans le développement durable et la modernisation de la société marocaine, indique un communiqué des organisateurs.



Le thème choisi reflète également la vocation du festival à mettre en lumière des artistes féminines locales et internationales de haut niveau, et à véhiculer les valeurs de solidarité, d’ouverture et de tolérance, a précisé la même source.



Organisé à l’initiative de l’association “Voix de Femmes”, cette édition du festival promet une programmation riche et variée autour de multiples formes d’expression artistique, avec des artistes de renommée internationale, ainsi que des talents émergents qui se produiront dans différents espaces, dont le théâtre espagnol de Tétouan, le Centre d’art moderne de Tétouan et la grande scène Al Matar.



Pour cette édition, le festival accueille plusieurs stars féminines venant du Maroc, d’Espagne et du Moyen-Orient, illustrant les messages de diversité et de dialogue interculturel prônés par l’association, a relevé le communiqué. Il s’agit des chanteuses marocaines Zineb Afilal, Sanaa Marahati et Hind Ziadi, de la chanteuse maroco-irakienne Shatha Hassoun, de la chanteuse libanaise Carole Samaha, des groupes espagnols Gispy Queens Generation et Maria Olé Flamenco, des stylistes marocaines Samira Haddouchi et Hajar Hamouda, et de deux jeunes talents de Tétouan, Hajar Fezzaka et Youssra Derdabi.



Le festival sera également marqué par la tenue d’une caravane “Santé Pour Tous” en faveur de populations en situation de vulnérabilité, le lancement de plusieurs actions solidaires au profit de femmes détenues au centre pénitentiaire de Tétouan, et une remise de dons au profit des pensionnaires du Centre Sidi Frej.



Par ailleurs, la richesse du patrimoine marocain sera célébrée notamment avec l’organisation au Musée des arts modernes d’un défilé de caftans des stylistes Samira Haddouchi et Hajar Hamouda, animé par la chanteuse Sanaa Marahati.



Citée dans le communiqué, la présidente de l’Association “Voix de Femmes”, Karima Benyaich a souligné que le festival est "une ode à la créativité féminine et un hymne à la diversité culturelle", en plus d’être l’occasion de célébrer le talent et la contribution des femmes au développement de la société. "C’est donc avec émotion, fierté et espérances que l’Association, marraine du festival, lance cette nouvelle édition porteuse de valeurs solidaires et d’ouverture", a-t-elle ajouté.



Au cœur de Tétouan, l’Association “Voix de Femmes” est un symbole de l’autonomisation des femmes et de la préservation culturelle. À travers plusieurs initiatives socio-culturelles ciblées, l’association vise à valoriser le rôle des femmes en tant que gardiennes de la riche identité de la ville, dans des domaines aussi variés que la tradition orale, le savoir-faire artisanal et l’art de vivre.



Reconnaissant les profondes contributions des femmes de Tétouan tout au long de l’histoire, l’association a pour objectif de valoriser leur rôle dans le développement socioculturel et économique de la ville, rendant hommage à leur dévouement envers leur communauté.