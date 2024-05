Tétouan: Vers la création d'un mécanisme de soutien à l'aide à domicile pour les personnes en situation de handicap

La commune de Tétouan et l'association Hanane ont présenté les résultats d'une étude diagnostique et de terrain, ainsi que différents scénarios en vue de la création d'un mécanisme de soutien à l'aide à domicile pour les personnes en situation de handicap dans la province de Tétouan.



Cette étude a été adoptée dans le cadre de la contribution à la réalisation des différents projets et actions à caractère humanitaire et social, ciblant toutes les couches sociales de tous âges dans la ville, notamment les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, a indiqué samedi un communiqué conjoint des deux parties.



Elle propose des scénarios pour la création d'un bureau de soutien à l'aide à domicile pour les personnes en situation de handicap dans la province de Tétouan, au sein de l'espace de participation citoyenne.



La même source a rappelé que la commune de Tétouan a soutenu le projet depuis son lancement, afin d'établir un modèle de services d'aide à domicile, qui s'inscrit en droite ligne avec les axes de son programme d'action 2023-2028 dans son volet social, et dans le sillage de la déclinaison du concept de la "commune sociale", visant à améliorer la qualité des services de proximité.



L'étude diagnostique réalisée comprend des données de terrain sur la capacité des familles à prendre en charge les personnes en situation de handicap, l'accès aux services, et le partage des responsabilités entre les membres des familles fournissant de l'aide à domicile en milieu rural comparé au milieu urbain.



Dans ce cadre, le document présente une vision du modèle de "Bureau local de soutien à l'aide à domicile pour les personnes en situation de handicap dans la province de Tétouan", ainsi que les missions qui lui sont assignées et les outils de gestion, en se basant sur la loi 65.15 relative aux établissements de protection sociale.